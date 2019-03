Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Folgenschwerer Unfall unter Alkoholeinfluss

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Pagenstecherstraße zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Eine junge Frau, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand, fuhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Pagenstecherstraße stadtauswärts. In Höhe der Klöcknerstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort abgestellten Abschleppwagen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden, dass die Unfallverursacherin durch ihr Smartphone abgelenkt war. Die Unfallverursacherin musste sich auf der Wache einer Blutprobe unterziehen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541-327-2215 oder 327-2315.

