Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Arztpraxen

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag gegen 13.00 Uhr Zugang zu einem Ärztehaus in der Bischofstraße. Er versuchte dort an insgesamt vier Arztpraxen die Eingangstüren aufzuhebeln. Dabei wurde er durch einen Zeugen beobachtet und gestört. Danach flüchtete der Täter zu einem nahegelegenen Parkplatz und stieg in einen älteren, weißen BMW. An dem PKW befanden sich Herforder Kennzeichen (HF). Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, graue Haare, bekleidet war er mit einer dunklen Daunenjacke und einer Wollmütze. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541-327-2115 und 327-3240 entgegen.

