Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Melle (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz in der Beethovenstraße einen weißen Fiat Ducato aufgebrochen. Aus dem Laderaum nahmen die Täter schließlich mehrere Kisten mit hochwertigen Werkzeugen der Fabrikate Makita und Würth mit. Zwei dieser Kisten wurden später ohne Inhalt in der nahegelegenen Händelstraße aufgefunden. Wer Hnweise in der Sache geben kann, ruft bitte die Meller Poliziei unter der Nummer 05422-920600 an.

