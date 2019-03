Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwarzer Porsche gefährdete Verkehrsteilnehmer

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen von Verkehrsgefährdungen, die am frühen Donnerstagmittag durch den Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne in der Innenstadt begangen wurden. Das Fahrzeug bog gegen 13.20 Uhr mit durchdrehenden Reifen vom Geradeausfahrstreifen der Schlagvorder Straße nach links auf den Goethering in Richtung Berliner Platz ab und stieß dabei fast mit einem 37-jährigen Radfahrer zusammen, der regelkonform über den Linksabbiegerfahrstreifen von der Schlagvorder Straße auf den Goethering abgebogen war. Der Radfahrer konnnte in der Folge noch erkennen, wie es durch die gefährliche Fahrweise des Porschefahrers am Berliner Platz fast noch zu einer Kollision mit einem blauen VW Golf kam. Danach setzte der Sportwagen seine Fahrt über den Berliner Platz in Richtung Hasetor fort. Zeugen und weitere Gefährdete werden gebeten, sich mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-2215.

