Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat am Montag, 30.09.2019, einen in Küssaberg-Kadelburg geparkten Opel Corsa nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Opel war in der Zeit von 07:10 Uhr bis 14:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Deckwiesenstraße abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte ein Fahrzeug den Opel hinten links und hinterließ ein Schaden von gut 2500 Euro. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet Zeugen, sich dort zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell