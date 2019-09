Polizei Steinfurt

POL-ST: Aktionstag sicher.mobil.leben

Steinfurt (ots)

Die Kreispolizei Steinfurt beteiligt sich seit 6 Uhr an der bundesweiten Aktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick". Allein bei uns in Deutschland hat es im letzten Jahr mehr als 28.000 Unfälle mit LKW Beteiligung gegeben. Dabei sind 762 Menschen getötet und mehr als 39.000 verletzt worden, viele von ihnen schwer. Die Gründe für die Unfälle sind vielfältig: überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand, mangelnde Ladungssicherung, Fehler beim Überholen oder auch technische Mängel, wie z. B. defekte Bremsen oder Lichtanlagen. Auch Übermüdung stellt eine große Gefährdung da. Einer Studie zufolge, an der mehr als 350 LKW-Fahrer teilgenommen haben, gab rund jeder zweite an, mindestens schon einmal am Steuer eingenickt zu sein. Bereits jetzt werden in Deutschland rund 70 % aller Güter per LKW transportiert. Die Tendenz ist steigend. Deshalb steht das Motto des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben" in diesem Jahr unter dem Titel "Brummis im Blick". Der Aktionstag endet heute Abend um 18 Uhr.

