Polizei Steinfurt

POL-ST: Sachbeschädigung

Steinfurt-Bu. (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (10.09.), 20.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.50 Uhr, beschädigten Unbekannte die Eingangstür der städtischen Sporthalle an der Liedekerker Straße. Die Täter haben eine Scheibe der Tür mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

