Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl von Pedelecs

Recke (ots)

In der Zeit von Dienstag (10.09.), 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.30 Uhr, haben Unbekannte an der Mettinger Straße zwei Pedelecs entwendet. Die Räder waren in einer nicht verschlossenen Garage abgestellt. Die Unbekannten ließen am Tatort zwei nahezu unfahrbare Fahrräder zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung.

