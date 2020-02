Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Grundschule eingebrochen

Kaiserslautern-Hohenecken (ots)

Gleich zwei Mal hintereinander sind unbekannte Täter in die Grundschule eingedrungen.

In der Nacht zum Mittwoch schlugen die Einbrecher die Glasverkleidung der Eingangstür ein und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen und Schränke auf und durchsuchten die Räume. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Tür des Haupteingangs wurde am Mittwoch mit einer Notverglasung gesichert. In der folgenden Nacht war das Schulgebäude erneut das Ziel von Einbrechern. Die Täter brachen die zuvor angebrachte Notverglasung auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Diesmal brachen die Eindringlinge die Tür zum Lehrerzimmer auf und durchwühlten mehrere Schränke. Im Keller verschafften sie sich gewaltsam Zugang zur Küche der Mensa.

Nach bisherigen Feststellungen nahmen die Unbekannten ein Laptop und Lebensmittel mit und entkamen unerkannt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in den beiden Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges Beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |mhm

