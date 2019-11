Polizei Bremen

Ort: Bremen, Bundesautobahn 1, FR Osnabrück Zeit: 09.11.2019, 17:35 Uhr

Am Samstagabend kollidierte auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Arsten und Brinkum ein 28-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit einem etwa 300 Kilogramm schweren Stein. Die Polizei sucht den Unfallverursacher sowie Zeugen.

Der 28-Jährige befuhr gegen 17:35 Uhr den rechten Fahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, als das vor ihm fahrende mutmaßliche Sattelkraftfahrzeug aus bisher unbekannten Gründen Ladung verlor; einen etwa 300 Kilogramm schweren Stein. Der 28-Jährige versuchte noch dem Stein nach links ausweichen, konnte jedoch eine Kollision mit der rechten Seite seines Aufliegers nicht mehr verhindern. Am Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der 28 Jahre alte Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Für die erforderliche Bergungsmaßnahme des Steins musste die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Arsten und Brinkum etwa 30 Minuten vollgesperrt werden. Es kam insbesondere während der Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen auf der A1.

Die Polizei Bremen bittet den Fahrer des mutmaßlichen Sattelkraftfahrzeugs sowie Zeugen des Verkehrsunfalles, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

