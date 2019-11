Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis (16.-17.11.19)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Urkundenfälschung

Am 16.11.2019, um 14:15 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Garrel die Cloppenburger Straße in 49681 Garrel, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Kontrolle durch die Polizei versuchte der 29-Jährige mit einer Totalfälschung eines rumänischen Kartenführerscheins über den Besitz einer Fahrerlaubnis zu täuschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

Essen - Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Am 16.11.2019, um 14:15 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Essen mit einem Pkw die Lüscher Straße (L843) von Addrup in Richtung Bevern. Vor eine Linkskurve überholte der 32-jährige Fahrzeugführer einen anderen Pkw und scherte innerhalb der Kurve wieder nach rechts ein. Dabei kam er zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Infolgedessen kollidierte er mit einem Baum linksseitig der Fahrbahn, drehte sich erneut und stieß mit der Fahrerseite gegen einen weiteren Baum. Der Fahrzeugführer und sein 55-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Essen, wurden in dem Pkw aufgrund der starken Deformierung des Fahrzeuges eingeklemmt. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten keine Vitalzeichen mehr fest. Der Tod der beiden Insassen wurde an der Unfallstelle schließlich von einem Notarzt festgestellt. Die Landesstraße 843 wurde zwischenzeitlich durch die Straßenmeisterei Löningen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bevern vollgesperrt.

