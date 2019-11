Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 15./16.11.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ OT Markhausen - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 15.11.2019, gegen 12:25 Uhr befuhr ein 34-jähriger Friesoyther mit einem Transporter die Hauptstraße aus Richtung Peheim kommend. In einer Fahrbahnverengung zu Beginn der Ortschaft kam ihm eine Sattelzugmaschine mit Auflieger entgegen. Da die Fahrbahn an dieser Stelle zu schmal war, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Transporter des 34-Jährigen wurde dabei am linken Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 14.11.2019 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit einem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde dabei beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe/ OT Thüle - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am 15.11.2019, gegen 14:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 72 in Höhe der Esso-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Böseler fuhr mit seinem Pkw von der Thüler Kirchstraße kommend über die B72 in Richtung Am Haferberg. Dabei übersah er die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 46-jährige Garrelerin, die die Bundesstraße mit ihrem Pkw in Richtung Friesoythe befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden der Böseler, die Garrelerin und die drei Mitfahrer (9 Jahre, 15 Jahre und 16 Jahre) der Garrelerin leicht verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Friesoythe - Parkplatzunfall Am 15.11.2019, gegen 17:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes an der Ellerbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Friesoytherin beschädigte beim Ausparken einen geparkten Pkw (Kombi). Als sich die Verursacherin auf die Suche nach dem Nutzer des geparkten Pkw machte, wurde der Kombi entfernt. Möglicherweise wurde ein entstandener Schaden am Pkw noch nicht bemerkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 zu melden. Friesoythe - Diebstahl aus Bollerwagen Am 15.11.2019, in der Zeit von 21:10 Uhr und 22:50 Uhr kam es in der Straße Koppelweg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Bollerwagen Geldbörsen und eine Musikbox. Der Bollerwagen war auf einem Grundstück abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

