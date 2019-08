Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen Mehren -Verkehrsunfall mit Unfallflucht-

Mehren (ots)

Am Dienstag, 13.08.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz des Seniorenpflegehauses in Mehren abgestellten Pkw Ford am rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit von 12.00 Uhr bis 20.30 Uhr.

