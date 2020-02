Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger entblößt sich in S-Bahn

Goldberg/Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 50-jährigen Reisenden sowie ihres 49-jährigen Ehemannes ist es am Samstagabend (08.02.2020) gegen 19:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Goldberg und Stuttgart-Vaihingen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entblößte sich wohl zunächst ein 39-jähriger Tatverdächtiger in der S-Bahn vor dem reisenden Ehepaar und soll im Anschluss vor diesen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die beiden betroffenen Fahrgäste informierten daraufhin den Triebfahrzeugführer des Zuges über den Vorfall, welcher letztlich den Polizeinotruf wählte. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei nahmen den deutschen Staatsangehörigen schließlich beim Halt in Stuttgart-Vaihingen vorläufig fest. Der im Landkreis Tübingen wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung rechnen. Insbesondere die Videosequenzen der S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell