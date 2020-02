Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Kirchheim am Neckar / Besigheim (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag (05.02.2020) gegen 11:50 Uhr eine junge Frau in einer Regionalbahn zwischen Kirchheim und Stuttgart sexuell belästigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg die Jugendliche zunächst in Kirchheim am Neckar in eine Regionalbahn in Richtung Stuttgart und setzte sich anschließend gegenüber dem Unbekannten. Der mutmaßliche Täter soll daraufhin die junge Frau angesprochen haben und forderte sie offenbar auf ihm auf die Zugtoilette zu folgen. Als die Jugendliche die Aufforderung des Unbekannten verweigerte, soll sich dieser neben sie gesetzt und gegen ihren Willen am Bein gestreichelt haben. Wohl erst als eine bislang unbekannte Reisende den Mann zum Unterlassen aufforderte und nach dem Zugbegleiter rief, ließ dieser von der Geschädigten ab und flüchtete offenbar kurz darauf beim Zughalt in Besigheim über die Gleise. Die Geschädigte vertraute sich erst später einer nahestehenden Person an, durch welche anschließend die Polizei informiert wurde. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 180 cm großer Mann mit dunkler Haut beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine Bomberjacke, eine hellbraune Hose sowie schwarze, um den Hals gelegte, Kopfhörer getragen haben. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung werden Zeugen gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang zudem auf ihre Kampagne zur Zivilcourage "Hinsehen statt weggehen" hin. Nähere Informationen hierzu sind unter www.bundespolizei.de/zivilcourage abrufbar.

