Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe hatten es auf Lenkräder abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

In Jüchen waren am vergangenen Wochenende (07.bis 09.09.) unbekannte Lenkraddiebe unterwegs. Insgesamt registrierte die Polizei vier Autoaufbrüche.

In der Nacht zum Montag (09.09.), zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr, entwendeten die Diebe die Lenkeinheiten dreier BMW Modelle, die an der Bahnstraße und dem Köhmweg in Otzenrath abgestellt waren. In der Zeit zwischen Samstag (07.09.), 15:00 Uhr, und Sonntag (08.09.), 14:30 Uhr, stahlen Unbekannte das Sportlenkrad aus einem BMW an der Braunstraße, ebenfalls in Osterath.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei geht mit uniformierten und zivilen Streifen gegen Autoaufbrecher vor. Doch sie kann nicht überall sein. Daher bittet sie um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sobald Sie in Ihrem Wohngebiet oder Ihrer Straße unbekannte Fahrzeuge oder Personen bemerken, die sich für abgestellte Autos interessieren, bittet die Polizei um einen sofortigen Anruf unter der 110. Bevölkerung und Polizei können so gemeinsam gegen Diebe und Einbrecher vorgehen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell