Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Auf der Ledder Straße (L 594), in Höhe der Zufahrt zur Autobahn 30, hat sich am Mittwochmorgen (19.06.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 08.40 Uhr fuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Litauen mit einem Opel-Transporter auf der Ledder Straße in Richtung Tecklenburg. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur A 30 in Richtung Amsterdam kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Audi. Der 38-jährige Audi-Fahrer aus Tecklenburg erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Mann aus Litauen wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden (Totalschäden). Diese werden auf jeweils 30.000 Euro geschätzt.

