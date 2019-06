Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Vermehrt Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend wurden insgesamt zehn Neuenheimer Bürgerinnen und Bürger im Alter von 53 bis 82 Jahren von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Die Betrüger gingen in allen Fällen mit derselben Masche vor und versuchten durch Fragen über die finanziellen Verhältnisse oder mögliche Wertgegenstände an Informationen zu gelangen. Glücklicherweise fielen die Geschädigten nicht auf die Masche der Betrüger herein, sodass es zu keinem schädigenden Ereignis kam. Die Ermittlungsgruppe Cash Down hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Personen, die ähnlich Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich an das örtlich zuständige Polizeirevier zu wenden.

