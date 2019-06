Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Jugendliche nach Rollerdiebstahl vorläufig festgenommen

Mannheim (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung nahm am späten Mittwochabend in der Riedfeldstraße/Ecke Ludwig-Jolly-Straße zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren fest, die vermutlich einen weißen Piaggio Roller gestohlen hatten. Die Beamten wurden während der Streifenfahrt auf die beiden Jugendlichen aufmerksam, die bei Erblicken des Streifenwagens mit dem Roller über den Bordstein auf eine Grünanlage fuhren und fußläufig die Flucht ergreifen wollten. Sie rannten über die Kreuzung hinweg, doch weit kamen sie nicht. Die Beamten hatten sofort die Verfolgung aufgenommen und konnten die beiden stellen. Sie äußerten spontan, den Roller auf der Straße gefunden zu haben. Nach einer Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Roller ein paar Stunden zuvor in der Beilstraße gestohlen worden war. An ihm wurde das Schloss beschädigt. Der Roller konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Dort stellte sich zudem heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb er nun mit einer weiteren Anzeige rechnen muss. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die beiden das Revier wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

