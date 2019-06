Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt: Ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige wegen Verdachts der schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Haft

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 18-Jähriger und zwei 19-jährige Männer dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die drei Männer stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht vom 10.06.2019 auf den 11.06.2019 einen Pizzaboten überfallen zu haben.

Gemeinsam mit einer weiteren 15-jährigen Tatverdächtigen, sollen sich die drei Männer in einer Wohnung in Plankstadt aufgehalten haben. Aufgrund Hungers, aber mangelnder Zahlungsfähigkeit sollen die Verdächtigen gemeinsam den Entschluss gefasst haben, Essen bei einem Lieferservice zu ordern und anschließend den Lieferanten bei der Auslieferung abzupassen. Daraufhin soll das Quartett Essen und Getränke im Wert von 43,00 Euro bei einem Pizza-Lieferservice unter Angabe der Adresse bestellt haben. Die drei männlichen Tatverdächtigen sollen die Wohnung verlassen und vor dem Haus auf den Pizzaboten gewartet haben, während die 15- jährige in der Wohnung verblieb. Gegen 01:15 Uhr traf der Pizzabote an der angegebenen Anschrift ein und wollte die Bestellung ausliefern, wozu er auch an der Wohnung des 19-jährigen Beschuldigten klingelte. Da ihm nicht geöffnet wurde, ging der Lieferant wieder zurück an sein Fahrzeug. Hierbei sollen die drei männlichen Tatverdächtigen mit Baseballschlägern bewaffnet und mit Schals maskiert auf den Lieferanten zugegangen und diesen umstellt haben. Dabei forderten diese neben der Thermobox auch den Geldbeutel mit Wechselgeld in Höhe von 231,00 EUR.

Aus Angst ließ der Pizzabote die gefüllte Thermobox und den Geldbeutel stehen, flüchtete zu seinem Fahrzeug und alarmierte wenig später die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen und der Kriminalpolizei nahmen noch in derselben Nacht die 15-Jährige, den 18 und einen 19-Jährigen in der Wohnung fest. Neben der Thermobox wurde weiteres Beweismaterial sichergestellt. Der vierte Tatverdächtige, der die Örtlichkeit bei Eintreffen der Polizei bereits verlassen hatte, wurde nach Ermittlungen des Kriminalpolizeikommissariats Mannheim am 12.06.2019 festgenommen.

Noch am Mittwochmittag wurden die drei männlichen Verdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle erließ.

Die deutschen Staatsangehörigen wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die 15-jährige Komplizin wurde auf freien Fuß gesetzt.

