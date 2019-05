POL-OL: ++Straßenverkehrsgefährdung++Unfall mit Streifenwagen nach Verfolgungsfahrt++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

+Straßenverkehrsgefährdung+ Samstagnachmittag fällt mehreren Zeugen ein weißer Mercedes im Innenstadtbereich mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Gegen 15.30 Uhr verliert der 21jährige Fahrer aus Oldenburg daher sogar kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Einige an einer Ampel wartenden Personen können glücklicherweise zur Seite springen, so dass es zu keinem Zusammenstoß kommt. Das Fahrzeug mit Fahrer und Beifahrer konnte einige Minuten später kontrolliert werden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

+Unfall mit Streifenwagen nach Verfolgungsfahrt+ In der Samstagnacht gegen 02.25 Uhr entzieht sich ein Rollerfahrer einer Kontrolle. Er flüchtet mit seinem Roller von der Auguststraße aus über mehrere Straßen mit ca. 60km/h, missachtet in zwei Fällen das Rotlicht und fährt in der Lindenallee gegen den Funkstreifenwagen, so dass es zu Beschädigungen kommt. Anschließend wird die Flucht mit dem Roller fortgesetzt und der Fahrer entkommt zunächst und verschwindet im Eversten Holz. Ca. 20 Minuten später erscheint ein amtsbekannter 20jähriger Oldenburger aus dem Wald und wird eindeutig als Fahrer wiedererkannt. Der Roller seines Vaters und ein Helm werden anschließend in einem Gebüsch im Eversten Holz gefunden. Der Fahrer hat einen Atemalkoholwert von 0,58 %. Alle Beteiligten bleiben unverletzt.

