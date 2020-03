Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Dieb droht mit Axt und schlägt Supermarkt-Mitarbeiter

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (25. März, gegen 18:30 Uhr) hat ein 29-Jähriger Lebensmittel in einem Supermarkt an der Friedrich-Alfred-Straße gestohlen. Ein Mitarbeiter (60) stoppte den Mann im Kassenbereich. Statt die Lebensmittel wieder auszupacken, zog der Dieb eine Axt, schwang damit herum und flüchtete anschließend. Der Mitarbeiter rannte hinterher, wurde von dem Dieb aber mit zwei Faustschlägen niedergestreckt und leicht verletzt. Die inzwischen alarmierte Polizei konnte den flüchtenden Dieb an der Kreuzung zur Franz-Schubert-Straße stellen und hat eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell