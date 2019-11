Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Kellerbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Kellerbrand am frühen Freitagmorgen, 8. November, in einem Mehrfamilienhaus an der Husemannstraße in der Altstadt erlitten drei Bewohner (15, 28, 32) Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 1.55 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab und lüftete anschließend das Gebäude. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

