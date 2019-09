POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Unfallzeugen gesucht

Die Polizei in Bad Mergentheim sucht nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls. Am Freitag, zwischen 12 und 12.15 Uhr, war ein Audi A6 in der Poststraße in Bad Mergentheim geparkt. Der Wagen stand auf den Parkplätzen auf Höhe der Sparkasse. Nach der kurzen Zeit der Abwesenheit des Besitzers musste dieser am linken Kotflügel seines Wagens Streifspuren und Lackschäden feststellen. Der Fahrzeugeigentümer konnte beim Verlassen seines Pkw ein silberfarbenes Fahrzeug, neben ihm parkend, erkennen. Zeugen, die den Unfall in der Poststraße beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen eines Unfalls gesucht

Bereits am Montag, 16. September, gegen 18 Uhr, ereignete sich in der Neunkircher Straße in Bad Mergentheim ein Verkehrsunfall. Ein dort seitlich zur Fahrbahn stehender Mercedes wurde am linken hinteren Kotflügel und an der Stoßstange zerkratzt. Zudem wurde die Antenne des Wagens abgeknickt. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt. Auf diesem Schaden bleibt der Besitzer des Mercedes sitzen, sollten sich keine Unfallzeugen finden. Hinweise zum Unfall werden an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, erbeten.

Creglingen: Mit 1,6 Promille unterwegs

Mit über 1,6 Promille war der Fahrer eines Ford Focus in Creglingen unterwegs. Der Mann konnte am Samstag, gegen 22.25 Uhr, in der Straße Niederrimbach einer Kontrolle unterzogen werden. Deutlicher Alkoholgeruch aus dem Wageninneren schlug den Polizeibeamten entgegen, was ein Atemalkoholtest zur Folge hatte. 1,68 Promille zeigte dieser an. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins des Angetroffenen waren die Folge der Trunkenheitsfahrt.

Bad Mergentheim: Unfall oder Gefährdung auf dem Zebrastreifen?

Zwar war eine Polizeistreife unmittelbar hinter einem Transporter in der Boxberger Straße in Bad Mergentheim unterwegs, einen möglichen Unfall auf dem Zebrastreifen auf Höhe von Hausnummer 4 konnten die Beamten aber nicht beobachten. Am Freitagmorgen, gegen 7.55 Uhr, fuhr der Transporter auf den Fußgängerüberweg zu und stoppte auf diesem abrupt. Vor dem Wagen kam eine Frau zum Vorschein die mit ihrer Hand auf die Motorhaube des Wagens schlug. Nun ist unklar, ob die Frau nur gefährdet oder ob sie gar angefahren wurde. Zeugen, die den möglichen Unfall beobachten konnten, werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfallzeugen gesucht

Auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim, in Fahrtrichtung Bad Mergentheim, war ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes unterwegs. Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, bog plötzlich vor ihm ein weißer Wagen aus der Laurentiusbergstraße nach links ein und touchierte den Mercedes. Dies nahm der Fahrer des weißen Autos nicht zum Anlass anzuhalten. Stattdessen setzte er seine Fahrt in Richtung Lauda-Königshofen fort. Vom Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs ist nur bekannt, dass es mit MGH beginnt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810. Wertheim: Kontrollen bei Technofestival

Bei Kontrollen im Veranstaltungsraum, der Wertheimer Burg, sowie bei der Zufahrt zum Festival, konnten Einsatzkräfte des Polizeireviers Wertheim am Samstag, zwischen 12 und 20 Uhr, insgesamt 18 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige bringen. Marihuana und Amphetamine, als Pulver und als Ecstasy-Tabletten, wurden hierbei sichergestellt. Hinzu kamen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und das Ermächtigen dazu, eine Beleidigungsanzeige und zweimal das Fahren unter Drogeneinfluss. Zwei Verkehrsteilnehmer wurden wegen des fehlenden Sicherheitsgurts befreit.

Lauda-Königshofen: Messe hielt Polizei auf Trab

Die am Sonntag zu Ende gegangene "Königshöfer Messe", hielt die Polizei aus Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen auch in diesem Jahr auf Trab. Vier Personen mussten aufgrund verschiedenster Vorkommnisse in Gewahrsam genommen werden. Die angezeigten Sachbeschädigungen und Körperverletzungsdelikte (4/6) waren ungefähr in gleicher Anzahl wie im Vorjahr zu verzeichnen. Zweimal kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Einsatzkräften. Hierbei wurden drei Polizeibeamte verletzt. Viermal mussten die Polizisten sich Beleidigungen anhören und in gleicher Anzahl Streitigkeiten schlichten. Im Straßenverkehr wurden drei Verkehrsteilnehmer auffällig da sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Zwei Diebstahlsdelikte wurden zur Anzeige gebracht. Der Tauberbischofsheimer Revierleiter von der Gröben, sprach abschließend von einem normalen Messeverlauf.

