Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lkw fährt gegen Pkw

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 11.09.2019 09:00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der B1 und der Albert-Einstein-Straße in Hildesheim ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer auf der B1 aus Richtung Einum kommend in Richtung Hildesheim. An der Ampelkreuzung wollte er dann nach links in die Albert-Einstein- Straße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der in Richtung Einum unterwegs gewesen ist. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge verkeilten sich, was die späteren Abschlepparbeiten erschwerte. An dem Pkw der Marke VW entstand Totalschaden, der Lkw war noch fahrbereit. Bei dem Unfall wurde der 62-jährige Pkw-Fahrer aus Algermissen leicht verletzt und in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Vorfahrtverstoßes eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell