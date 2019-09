Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, gegen 21:55 Uhr, betrat eine bislang unbekannte maskierte dunkelbekleidete männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wildeshauser Straße in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter von einem 19-jährigen, aus Großenkneten stammenden, Angestellten der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Der 19-Jährige händigte daraufhin den Kasseninhalt und Zigaretten aus. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an. Mitsamt der Beute entfernte sich der Täter daraufhin fußläufig aus der Tankstelle. Laut Zeugenangaben bestieg der Täter ein Fahrrad und flüchtete in Rtg. Am Lemsen. Der Täter wurde von den Zeugen verfolgt, konnte aber im dortigen Wohngebiet unerkannt entkommen.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

