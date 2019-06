Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Longbordfahrer und Autofahrer gerieten aneinander...

Koblenz (ots)

Strafanzeigen wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung und wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind die Folgen eines Verkehrsunfalles von gestern Mittag in der Kardinal-Krementz-Straße hier in Koblenz. Kurz nach 13:00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem E-Longbord die Straße. Als er sich zum Abbiegen einordnete fuhr ein PKW an ihm vorbei und setzte sich vor ihn. Beide mussten an einer Ampel anhalten. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, da der Longordfahrer mit dem Verhalten des Autofahrers nicht einverstanden war. Um zu verhindern, dass der PKW weiterfahren konnte, stellte sich der 32-Jährige vor den Wagen. Dieser fuhr bei "grün" dennoch los. Der Longbordfahrer ließ sich auf die Motorhaube fallen und klammerte sich fest. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt mit dem Mann auf der Motorhaube fort, wobei dieser einen Außenspiegel abtrat um im Nachhinein das Auto identifizieren zu können, so seine Angaben später bei der Polizei. In der Löhrstraße sprang er von der Motorhaube ab und zog sich dabei leichte Schürfwunden zu. Die Ermittlungen zum PKW-Fahrer dauern noch an. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 ist dabei die genauen Umstände des Verkehrsunfalls zu klären. Zeugen des Vorfalls sollten sich bitte unter der 0261 103-0 bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Lars Brummer, PHK

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell