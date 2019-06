Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth, Peerkoop / Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.19, verletzten sich zwei Personen bei einem Unfall im Bereich Seth. Ein 42-Jähriger aus Elmshorn fuhr mit einem VW Crafter auf der Straße "Peerkoop" von Seth in Richtung Todesfelde. Gegen 10:45 Uhr kam ihm ein Mitsubishi ASX entgegen. Nach ersten Erkenntnissen kam der 42-Jährige in einer Linkskurve auf den Fahrstreifen der Mitsubishi-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die 30-jährige Fahrerin sowie eine 9-jährige Mitfahrerin verletzt wurden. Da die 30-Jährige hochschwanger ist, brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus. Eine erste Rückmeldung ergab, dass das Ungeborene unbeschadet blieb. Die 30-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen, die 9-Jährige leichte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

