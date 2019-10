Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 8 Geschwindigkeitsverstöße in 75 Minuten auf der Einbecker Landstraße

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Höhe Hollenstedter Weg, Donnerstag, 3.10.2019, 15.53 bis 17.08 Uhr

NORTHEIM (hei) - bei einer Geschwindigkeitsmessung des stadteinwärts fahrenden Verkehrs vom Autohof in Richtung Kreisel wurden auf der Einbecker Landstraße am Donnerstagnachmittag in einem Zeitraum von 75 Minuten 8 Verstöße festgestellt und geahndet. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde der schnellste Verkehrsteilnehmer mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 91 km/h gemessen und muss nun mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 160,- Euro rechnen.

