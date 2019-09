Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ohne Fahrerlaubnis, unter Drogen oder beides - Zahlreiche Fahrer fallen auf

Gelsenkirchen (ots)

Von Freitag bis Montag sind zahlreiche Verkehrsteilnehmer bei allgemeinen Kontrollen oder durch Unfälle aufgefallen, weil sie ohne Führerschein und/ oder unter Drogeneinfluss am Steuer saßen.

Am vergangenen Freitag, 27. September 2019, kontrollierten die Beamten um 16.05 Uhr auf der Metzer Straße in Ückendorf einen 24-jährigen Gelsenkirchener. Da er den Beamten keinen Führerschein vorlegen konnte und sie den Verdacht hatten, der Mann habe Drogen konsumiert, brachten sie ihn zur Wache. Ein dort von dem Beschuldigten freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Gelsenkirchener schon seit November 2018 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Beamten untersagten ihm das Führen von Kfz aller Art und fertigten eine Strafanzeige.

Um 16.45 Uhr ignorierte ein 28-jähriger Gelsenkirchener zunächst die Anhaltezeichen eines Polizeimotorradfahrers. Der Beamte wollte den Wagen anhalten, weil er zuvor verkehrsgefährdend einen Fußgängerüberweg auf der Bismarckstraße überfuhr, ohne anzuhalten. Schließlich konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Auch er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. Da der Beamte starken Marihuana-Geruch im Fahrzeug wahrnahm und der Fahrer Anzeichen für einen Drogenkonsum zeigte, wurde auch hier eine Blutprobe auf der Wache angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Halter fertigten die Beamten zudem eine Strafanzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Darüber hinaus wurde der Beifahrer in dem Auto, ein 25-jähriger Gelsenkirchener, festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Gegen einen weiteren Beifahrer, einen 22-jährigen Gelsenkirchener, fertigten die Beamten eine Strafanzeige, da bei ihm Betäubungsmittel gefunden wurden.

Um 22 Uhr kam es auf der Gewerkenstraße in Schalke zu einem Verkehrsunfall. Hier kam es zum Zusammenstoß zweier PKW. Im Verlauf der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Eindruck, einer der Beteiligten, ein 31-jähriger Gelsenkirchener, habe Alkohol getrunken. Sie nahmen den Mann daher mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Am Samstag, 28. September 2019, kontrollierten Beamte um 8.30 Uhr einen PKW auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen. Der 28-jährige Gelsenkirchener konnte nur eine rumänische ID-Karte vorzeigen. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten, fest, dass der Mann bereits zwei Wochen eher, am 13. September 2019 kontrolliert wurde. Schon da wurde festgestellt, dass dem Mann die rumänische Fahrerlaubnis für den Geltungsbereich der Bundesrepublik entzogen wurde. Somit war er erneut ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Beamten fertigten eine entsprechende Anzeige und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Am Sonntagabend, 29. September 2019, kam es um 20.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen. Nach ersten Ermittlungen soll dort ein 35-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Mercedes absichtlich das Fahrzeug eines 27-jährigen Gelsenkircheners gerammt haben. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Mercedesfahrer legte den Beamten nur eine bulgarische Fahrerlaubnis vor, obwohl er schon seit 2013 dauerhaft in Deutschland wohnt. Weiter stellten sie fest, dass dem Mann im Jahr 2017 eine polnische Fahrerlaubnis entzogen wurde. Nun ermitteln die Polizeibeamten geben den Mann nicht nur wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sondern auch wegen des Verdachtes des "Führerscheintourismus" und des Verdachtes des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Schließlich fiel den Beamten am heutigen Montagmorgen, 30. September 2019, um 3.50 Uhr an der Straße Auf der Hardt in Bismarck eine 36-jährige Gelsenkirchenerin auf, die, nachdem sie aus einem Auto stieg, Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten. Die Beamten baten die Frau um einen freiwilligen Alkoholvortest. Da dieser positiv war, brachten sie die Frau zur Wache, wo ihr ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste sie eine Sicherheitsleistung erbringen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell