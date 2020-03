Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: E-Roller ausgewichen - Zwei Autos mit Totalschaden

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Auffahrunfalls an der Kruppstraße am späten Mittwochabend (25. März, gegen 23 Uhr). Ein Mann (21) auf einem E-Roller soll plötzlich vom Radweg auf die Straße gefahren sein und einen Renault-Fahrer (21) zu einem Ausweichmanöver samt Vollbremsung gezwungen haben. Der Fahrer (23) eines nachfolgenden BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. An beiden Autos entstanden Totalschäden; die Insassen kamen zum Teil mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen? Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell