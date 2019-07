Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Waldbrand

Wietmarschen (ots)

Am Freitagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein etwa 1000 Quadratmeter großes Waldstück im Naherholungsgebiet im Ortsteil Lohne in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Wietmarschen löschte den Brand gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr aus Lingen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Brandursache geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen. / eot

