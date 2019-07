Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Bäckerei

Nordhorn (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand im Küchenbereich einer Bäckerei in der Hauptstraße. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei ist die Brandursache noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. / eot

