Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - "Projekt Kulturdolmetschen" - Ein Projekt von Polizei und Unabhängigem Jugendhaus Bad Bentheim e.V.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde den zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten Gruppe "Miteinander reden-Kultur dolmetschen" ein wertvolles Zertifikat übergeben. Sie werden als sogenannte Kulturdolmetscher ausgebildet. Auch die Inspektionsleiterin Nicola Simon ließ es sich nicht nehmen den Teilnehmern einen persönlichen Dank für ihr Engagement auszusprechen und lobte dieses außerordentliche Projekt. Von Polizeioberkommissar Uwe van der Heiden und dem Koordinator für Flüchtlingsbegleitung, James Ion, ließ sie sich zuvor genau erklären, was hinter diesem Projekt steckt.

Die Kulturdolmetscher sollen dabei als Vermittler in ihrer Umgebung fungieren, die gegenseitige Akzeptanz stärken und das allgemeine Verständnis verbessern. So soll auch ein enger Austausch zwischen Geflüchteten und Polizei möglich sein. Vielmehr sollen sie jedoch als Bindeglied verstanden werden, um den Migrantinnen und Migranten als Multiplikatoren im Quartier die Inhalte des Projektes zu veranschaulichen.

Die Frauen und Männer aus Bad Bentheim, Schüttorf und Gildehaus haben sich in den vergangenen Wochen regelmäßig zu einem ersten Themenmodul getroffen. Dabei hat sich Uwe van der Heiden mit den aus Afghanistan, dem Irak und aus Zimbabwe Geflüchteten getroffen und mit ihnen über die Regierungsform, die Gewaltenteilung und über verschiedene gesetzliche Bestimmungen gesprochen. Einen großen Teil nahm auch das Thema Gewaltprävention und Zivilcourage ein. Auch die Organisation der Polizei und ihre Aufgaben wurden in diesem ersten Modul behandelt. Ein ganz wichtiges Thema, da zum Teil in den Herkunftsländern der Geflüchteten ganz andere Polizeistrukturen herrschen. Es sollen Vorurteile und Ängste abgebaut und die Polizei tatsächlich als Freund und Helfer wahrgenommen werden.

In den nächsten zwei noch folgenden Modulen werden sich die Teilnehmer mit dem Gerichtssystem und den unterschiedlichen Regierungsebenen in Deutschland befassen. Dabei haben sie die Möglichkeit ein Amtsgericht und auch den Bundestag zu besuchen

Im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens wurde dieses Projekt nun in die Förderung des neuen politischen Bildungsprogramms "Miteinander Reden Gespräche gestalten-Gemeinsam handeln (2018-2020) aufgenommen und bezuschusst. Aus über 450 Bewerbern wurde dieses als eines von 17 Projekten in Niedersachsen als förderungswürdig befunden. Initiiert und finanziert wurde dieser Wettbewerb von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, dem deutschen Städte - und Gemeindebund und der deutschen Vernetzungsstelle ländliche Räume.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell