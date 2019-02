Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahndungserfolg: Festnahme nach schwerem Raub auf Kölnerin

53879 Euskirchen (ots)

Dank Hinweisen konnte der schwere Raub vom 23.01.2019 (siehe Erstmeldung: https://fcld.ly/s5xdq9i) durch die drei maskierten Jugendlichen in der Straße "Am Fuchspfad" geklärt werden.

Die Geschädigte erkannte den 15-jährigen Haupttäter, der mit dem Messer vor ihr stand, die Tasche forderte, ihr den Mund zuhielt und sie am Ende Ohrfeigte, im Zuge dessen wieder. Er konnte eine Woche nach der Tat durch Polizeibeamte festgenommen werden, wodurch auch die beiden weiteren 15 und 14 Jahre alten Mittäter benannt und ermittelt werden konnten.

Nach seiner Vernehmung und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Bonn, wurde er am Folgetag wieder entlassen.

Alle drei Täter bestätigten im Rahmen der Beschuldigtenvernehmungen ihre Täterschaft.

Während eines Aufenthalts am Euskirchener Bahnhof sei der Gedanke gekommen, jemanden überfallen zu können. Sie gaben an, die 25 Euro Beute geteilt und sich im Nachgang mittels der entwendeten Bankkarten an einem Zigarettenautomat in Stotzheim legitimiert und so Zigaretten gezogen zu haben.

