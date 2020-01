Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Plastikteile auf heißem Herd sorgen für Rauchentwicklung in Küche

Celle (ots)

Am heutigen Nachmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Beckstraße aus. Aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang Rauch; ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Ein Polizeibeamter brach die Wohnungstür auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten rasch fest, dass Gegenstände auf der Herdplatte angefangen hatten zu schmoren. Der Brandherd wurde schnell gelöscht. Die Bewohner der Wohnung, zwei Erwachsene und drei Kinder, befanden sich zum Einsatzzeitpunkt nicht in der Wohnung. Auch andere Bewohner waren nicht in Gefahr. An dem Gebäude ist kein Schaden entstanden.

