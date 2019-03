Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss

Rheine (ots)

Die Polizei hat auf dem Kardinal-Galen-Ring in Rheine in der Nacht zum Donnerstag (07.03.) einige Autofahrerinnen und -fahrer kontrolliert. Um 00.25 Uhr stoppten sie eine junge Autofahrerin aus Spelle. Während der Kontrolle wurden bei ihr drogentypische Auffälligkeiten bemerkt. Ein Drogentest verlief positiv, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt ist der 20-Jährigen untersagt worden. Um 01.10 Uhr hielten Polizeibeamte wiederum auf dem Kardinal-Galen-Ring einen 29-jährigen Autofahrer an. Auch bei ihm ergab sich der Verdacht auf einen Drogenkonsum. Der Mann verweigerte einen Test. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob er unter Drogeneinfluss stand.

