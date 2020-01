Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Strohballen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Gestern Abend gegen 22.00 Uhr gerieten ca. 1000 Strohballen auf einem Feld nahe des Bennebosteler Weges in Nienhagen in Brand. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte von weitem einen Feuerschein wahrgenommen und den Notruf gewählt. Es stellte sich heraus, dass Teile einer aufgestapelten Strohmiete brannten. Auf Grund der vorherrschenden Windverhältnisse breitete sich das Feuer innerhalb kürzester Zeit auf die komplette Strohmiete, bestehend aus ca. 1000 Strohballen in einer Länge von ca. 25 m sowie einer Höhe von ca. 5m, aus. Die gesamte Strohmiete wurde durch die Flammen vernichtet. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Ob angrenzender Baumbestand in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Celle ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung. Hinweise von Zeugen, denen gestern Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter 05141/277-215 zu melden.

