Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch in Mönchengladbach-Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.10.,20:30 Uhr bis 17.10., 8:00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter auf der Heukenstraße in Mönchengladbach-Giesenkirchen versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangte(n) ist bislang unbekannt. Im ersten Obergeschoss stellte die Kriminalpolizei an einer Wohnungstüre Einbruchspuren fest. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Telefon: 02161-29-0.(wr)

