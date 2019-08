Polizei Düren

POL-DN: Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung

Düren (ots)

Am Samstagabend legten unbekannte Täter einen Brand an einem Einfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe.

Um 21:40 Uhr wurden Beamte der Polizei Düren zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Steinmaar" in Düren gerufen. Unbekannte Täter hatten dort an der Kellertür einen Brand gelegt.

Die Familie, die das Haus im Stadtteil Gürzenich bewohnt, saß gerade beim Abendessen in der Küche, als sie einen verbrannten Geruch wahrnahmen. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass es an der rückwärtig gelegenen Kellertür brannte. Mit einem Feuerlöscher konnte der Hauseigentümer den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sollten Sie Hinweise haben, die den Ermittlungen dienlich sein könnten, melden Sie sich bitte unter 02421 949-8125 zu den üblichen Bürodienstzeiten beim zuständigen Sachbearbeiter. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 0242 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

