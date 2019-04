Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg- Mülltonnenbrand - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

(BER)Am Sonntagmorgen 14.04.2019, gegen 03.30 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, weil in der Kirchstraße in Steyerberg mehrere Mülltonnen brannten. Die Abfallbehälter befanden sich auf dem Hof einer Tischlerei. Das Feuer griff noch auf einen Anhänger sowie einen Lagercontainer für Holz über. Die Grundstückseinfriedung wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die mit ca. 15 Brandschützern eingesetzte Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Tischlerei und das Wohnhaus. Die Hausbewohner konnten durch Passanten und eine zufällig vorbeifahrende RTW-Besatzung geweckt und unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde zunächst auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Zur Brandursache kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05761/92060 mit der Dienststelle in Stolzenau in Verbindung zu setzen.

