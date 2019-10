Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kioskeinbruch in Mönchengladbach-Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag (17.10.), um 3:28 Uhr, ist ein unbekannter Täter in einen Kiosk auf der Plektrudisstraße in Mönchengladbach-Rheindahlen eingebrochen. Dadurch löste er Einbruchalarm aus. Der Täter hatte die Eingangstüre aufgehebelt und aus dem Kiosk Zigaretten und Tabak entwendet. Bei Eintreffen am Tatort hatte sich der Täter bereits entfernt. Die Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Telefon: 02161-29-0.(wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell