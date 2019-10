Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch in Westend, Aachener Straße

Mönchengladbach (ots)

Auf der Aachener Straße, im Bereich Westend, haben bislang unbekannte Täter eine ca. 2 m hohe Umzäunung zu einem Reihenhaus überwunden und die Hauseingangstüre aufgehebelt. So gelangten sie in den Flurbereich des Hauses, wo sie zum Betreten der Wohnung eine weitere Türe hätten aufhebeln müssen. Dies erfolgte aber nicht. Warum die Täter von der weiteren Tathandlung abließen ist unbekannt. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Die Polizei Mönchengladbach fragt, wer hat zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei an: 02161/29-0. (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell