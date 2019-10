Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch auf der Pollerhütte

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom 14.10.2019, 17:00 Uhr bis 16.10.2019, 19:25 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch ein Wohnzimmerfenster in eine Doppelhaushälfte auf der Pollerhütte eingestiegen. Die Art und Weise der Fensteröffnung ist noch unklar, denn Beschädigungen wurden nicht festgestellt. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen ist nichts entwendet worden. Die Polizei Mönchengladbach fragt, wer hat zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei an: 02161/29-0.(wr)

