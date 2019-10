Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rotlicht-Radfahrer: Verfolgung, Widerstand, Ingewahrsamnahme

Mönchengladbach (ots)

Ein 20-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbach ist gestern Abend (15.10./ca. 20:30 Uhr) in der Innenstadt nach einem Rotlichtverstoß vor der Polizei geflüchtet, hat Anhaltezeichen missachtet und etliche Verkehrsverstöße begangen. Der Radfahrer war an der Hindenburgstraße Ecke Bismarckstraße rechtsseitig an einem Streifenwagen vorbeigefahren, der bei Rot vor der Ampel wartete. Er überquerte unter den Augen der Polizei verkehrswidrig bei Rotlicht die Kreuzung. Die Polizisten nahmen sofort mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf, um den Radfahrer anzuhalten. Mehrfache Anhalteaufforderungen über Außenlautsprecher ignorierte der Radfahrer. Vielmehr setzte er seine Flucht vor der Polizei fort. An der Bismarckstraße/Ecke Oskar-Kühlen-Straße missachtete erneut eine rote Ampel, fuhr über den Bismarckplatz, missachtete ein Stoppzeichen und fuhr über die Rathenaustraße in die Lüpertzender Straße. Hier konnte der Flüchtende von der verfolgenden Streifenwagenbesatzung fast angehalten werden, drehte aber ab und flüchtete weiter. Unter weiterer Missachtung von Rotlicht und Verkehrsregeln, einer Kollision mit einem weiteren Streifenwagen und anschließender Flucht zu Fuß setzte sich die Verfolgung fort. Schließlich holte eine Polizeibeamtin den jungen Mann zu Fuß ein und ergriff ihn. Dem Festhalten widersetzte sich der 20-Jährige und leistete Widerstand. Letztlich konnte er überwältigt, gefesselt und zur Wache gebracht werden. Bei ihm wurde eine geringe Menge BTM gefunden. Weil sich der Verdacht des Agierens unter BTM-Einfluss ergeben hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der renitente Radfahrer kam vorübergehend ins Polizeigewahrsam. Jetzt muss er sich nicht nur wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten sondern auch strafrechtlich verantworten.(wr)

