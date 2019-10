Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch auf der Sperberstraße

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Montag, 14.10.2019, 9:30 Uhr bis Dienstag, 15.10.2019, 18:10 Uhr, hat es einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhhaus an der Sperberstraße gegeben. Dazu wurde am Küchenfenster der heruntergelassene Rolladen hochgeschoben und das Fenster mit einem Stein eingeworfen. Der dafür benutzte Stein lag auf dem Boden in der Küche. Der oder die Täter entfernten sich, ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Die Polizei fragt wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefon: 02161-29-0.(wr)

