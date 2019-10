Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Baby bei Verkehrsunfall verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring/Hohenzollern-/Eickener Straße. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer fuhr aus Richtung Krefelder Straße und wollte nach Links in die Eickener Straße abbiegen. Er übersah dabei die entgegenkommende, 52-jährige Mönchengladbacherin, die stadtauswärts unterwegs war und geradeaus in Richtung Krefelder Straße die Kreuzung überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die Airbags ausgelöst, hierdurch wurde die Beifahrerin und das im Auto befindliche, 9 Monate alte Baby verletzt. Sie wurden einem Krankenhaus zugeführt. Der Kreuzungsbereich wurde während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für 75 Minuten gesperrt.

