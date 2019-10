Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss

Mönchengladbach (ots)

Warum ein Autofahrer kurz die Augen schloss und daraufhin auf ein stehendes Fahrzeug auffuhr ist nicht wirklich geklärt. Allerdings bestand der dringende Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol stand.

Es war am Sonntag gegen 18.50 Uhr, als ein 49jähriger Mann mit seinem Pkw verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel an der L390 / Neersbroicher Straße anhielt und wartete. Von hinten näherte sich ein Crysler, der zwar abbremste aber auffuhr. Nach bisheriger Kenntnis hatte der 79jährige Fahrer kurz die Augen geschlossen. Unabhängige Zeugen berichteten, dass er seinen Pkw zuvor in Schlangenlinien geführt habe.

Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Er wirkte bei der Unfallaufnahme verlangsamt und hatte Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Darüber hinaus hatte der 79-Jährige mehrere Medikamente, die er aus gesundheitlichen Gründen nehmen muss, soweit bekannt zuvor auch eingenommen.

Ein Atemalkoholvortest konnte aufgrund der Lungenkapazität nicht durchgeführt werden. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell