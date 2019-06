Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Nach Streifvorgang geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lkw-Lenker am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr in der Straße "Alter Wall" begangen hat. Im Einmündungsbereich zur Theodor-Heuss-Straße scherte der Anhänger des Lkw so stark aus, dass er einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault rammte und den Pkw um mehrere Zentimeter verschob. Der unbekannte Lkw-Fahrer, der den Renault an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt hatte, fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Verkehrsunfall mit Radfahrern

Eine 62-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr in der Schwaketenstraße verletzt worden. Die Frau befuhr den Radweg, eine nachfolgende 21-jährige Pedelec-Fahrerin wollte die Radfahrerin überholen und kündigte dies mit der Klingel an. Als die junge Frau an der 62-Jährigen vorbeigefahren war, zog diese nach links, übersah hierbei den von der Pedelec-Lenkerin mitgeführten Fahrradanhänger und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Konstanz

Raub

Opfer eines Raubüberfalls ist ein 14-jähriger am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf dem Benediktinerplatz geworden. Wie der Geschädigte mitteilte, wer er von einem unbekannten Mann zunächst aufgefordert worden, mitgeführte Wertgegenstände zu zeigen. Als der Junge daraufhin sein tragbares Medienabspielgerät dem Unbekannten zeigte, nahm dieser eine drohende Haltung ein, entriss dem Geschädigten das Abspielgerät und flüchtete. Bei der Anzeige konnte der Jugendliche gegenüber der Polizei folgende Personenbeschreibung des Täters angeben: ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur, Vollbart, sehr lange Haare, die zu einem Zopf geflochten waren, schwarze Kleidung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, gebeten.

Radolfzell

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr im Parkhaus eines Einkaufscenters in der Markthallenstraße zu einem Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Audi geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Singen

Sattelzug streift Unterführung

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Rielasinger Straße. Ein 31-jähriger Sattelzug-Lenker war in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte die Bahnunterführung befahren. Dabei beachtete er nicht das Verkehrszeichen, auf dem die Durchfahrtshöhe von 3,90 Meter angezeigt wird. Beim Einfahren in die Unterführung streifte er mit dem Dach des Aufliegers die Warnbaken der Brücke. Dadurch wurden das Dach und die Kühlanlage des Aufliegers beschädigt. Der 31-Jährige konnte den Sattelzug selbst zurücksetzen und nach der Unfallaufnahme die Unterführung umfahren.

Singen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Polizei sucht einen Lenker eines VW-Busses, der am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr auf der B 34 von Singen kommend kurz vor der Kreuzung Georg-Fischer Straße mehrere Autofahrer geschnitten und genötigt hat. Der Unbekannte hatte zunächst einen 25-jährigen Pkw-Fahrer überholt und war vor diesem so knapp eingeschert, dass der 25-Jährige nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnte. Im weiteren Verlauf überholte der Unbekannte trotz Gegenverkehr einen 24-jährigen Autofahrer und schnitt auch diesen beim Wiedereinscheren. Nach Angaben des 24-Jährigen fuhr der Unbekannte daraufhin rechts in den Grünstreifen und gab den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern durch Gestikulation zu verstehen, dass diese an ihm vorbeifahren sollen. Kurze Zeit später, in der Auffahrt zur B33 in Richtung Konstanz überholte dann der unbekannte VW-Bus-Lenker trotz Gegenverkehr erneut den 24-Jährigen und stellte schließlich seinen VW quer zur Fahrbahn. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Pkw gegen den VW Bus. Daraufhin stieg dessen Fahrer aus, ging zu dem Pkw des 24-Jährigen und schlug mehrmals gegen dessen Auto, das hierdurch beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Konstanz davon. Eine eingeleitete Fahndung nach dem VW verlief negativ. Der Gesamtschaden an dem Pkw dürfte bei über 3.000 Euro liegen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Lenker des VW-Busses geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

Stockach

Scheibe eingeschlagen

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Talstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter schlug eine Scheibe eines abgestellten Renault Megane ein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

