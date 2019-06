Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Mengen - Blochingen

Abschuss von Kormoranen im Naturschutzgebiet

Der Fund von tot in einem Geäst aufgehängten Kormoranen bei Mengen-Blochingen wurde der Polizei am Montagnachmittag gemeldet. Spaziergänger waren bereits über das Wochenende im Naturschutzgebiet "Blochinger Sandwinkel" auf die verendeten Vögel aufmerksam geworden. Die Fundstelle befindet sich im Bereich des renaturierten Donauufers. Die Polizei stellte am Fundort fest, dass den insgesamt drei Kormoranen offensichtlich nach ihrer Tötung ein Halsschnitt beigebracht wurde. Die Kadaver wurden anschließend in einer Höhe von etwa 2 Metern in abgeschnittene Äste einer Hecke gehängt. Die Vogelkörper wurden am Dienstag dem Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf überbracht. Die Untersuchung der Kadaver führte zur Feststellung, dass die Kormorane geschossen wurden. Der Tatzeitpunkt ist ungeklärt. Die Tierkörper waren bereits vollständig skelettiert. Der Sachbereich Gewerbe / Umweltkriminalität des Polizeipräsidiums Konstanz, ermittelt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Bundesnaturschutz- und das Tierschutzgesetz.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat und zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572 5071, zu melden.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell